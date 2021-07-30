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40 минут назад

Бельгия передаст Украине судно для исследования Черного и Азовского морей

Корабль 1984 года постройки имеет уникальное встроенное оборудование, в частности, высокоточные эхолоты

Судно RV Belgica (A962). Фото: Википедия Судно RV Belgica (A962). Фото: Википедия
Судно RV Belgica (A962). Фото: Википедия

Украина и Бельгия заключили меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов. Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, документ оно подписало с Бельгийским федеральным офисом по научной политике и Бельгийским королевским институтом естественных наук.

В документе бельгийская сторона подтверждает готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика". Отмечается, что построено оно в 1984 году, но находится в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например, высокоточные эхолоты.

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Министр Роман Абрамовский поблагодарил Бельгию за такую помощь, отметив, что усилит экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

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"Охрана морских экосистем включена в экологический блок соглашения об ассоциации Украина — ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Сейчас Украина внедряет положения Рамочной директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды", — отметил он.

Кроме того, будут осуществляться независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море и геологическая разведка морского дна.

Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы поднятия уровня сероводорода. В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море.

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"Ожидаем, что совсем скоро при финансовой поддержке проекта "ЕС для усиления экологического мониторинга в Черном море" (EU4EMBLAS) судно "Бельгика" под украинским флагом отправится в Украину, а осенью начнется комплексный мониторинг наших морских акваторий на борту этого судна", — надеются в Минприроды.

Напомним также, что по итогам 2020 года Украина покинула "черный список" рейтинга Парижского меморандума о взаимопонимании, который отражает уровень выполнения требований по безопасности судоходства.

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