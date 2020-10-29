Белорусские пограничники отрицают запрет на въезд для украинцев

Государственный пограничный комитет Беларуси не получал распоряжений об ограничении на въезд в страну граждан Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наша граница работает, открыта для всех добропорядочных граждан иностранных государств. Но я хотел бы отметить, что на текущий момент времени иностранцы должны быть готовы при въезде на территорию РБ подтвердить и пояснить свои цели пребывания в нашу страну", — сообщил представитель белорусского погранкомитета.

Собеседник агентства отметил, что решение об отказе во въезде граждан принимается в каждом случае индивидуально, исходя из конкретной ситуации с данным лицом.

По его словам, за последнюю неделю белорусскую границу пересекло более 19 тысяч иностранцев, из которых больше всего граждан Украины.

Напомним, накануне посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что пограничники соседней страны "принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины".

Отметим, что в последнее время наблюдается резкое ухудшение отношений между официальной Беларусью и властями Украины из-за поддержки последними массового протестного движения против белорусского лидера Александра Лукашенко, развившегося после президентских выборов 9 августа, объявления его победителем и систематического применения властями насилия против протестующих и жесткого давления на них в разных сферах жизни.