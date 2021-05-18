Политика 1 час назад

Белый дом раскрыл сумму доходов Байдена в 2020 году

Заместительница американского президента получила в прошедшем году почти втрое больше

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Белый дом Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Белый дом
Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден и его жена Джилл получили в 2020 году доход в размере 607,3 тысячи долларов, заплатив подоходный налог в сумме 157,4 тысячи долларов, или 25,9%. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Американский лидер и его супруга также сообщили о пожертвовании 30,7 тысячи долларов, или около 5,1% своего общего дохода, десяти различным благотворительным организациям.

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Самый крупное из них составило 10 тысяч долларов и было направлено в фонд имени Джозефа "Бо" Байдена-младшего (старшего сына нынешнего президента, умершего в 2015 году), целью которой которого называется борьба с жестоким обращением с детьми.

Глава государства и первая леди также представили свою налоговую декларацию по своему штату Делавэр, сообщив, что уплатили там 28,8 тысячи долларов подоходного налога.

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В свою очередь вице-президент Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф также опубликовали свои налоговые декларации за 2020 год. Их суммарный доход составил 1,695 млн долларов. При этом налогов 36,7% — 621,9 тысячи долларов.

Они также заплатили 125 тысяч долларов подоходного налога в Калифорнии, а Эмхофф — еще и 57 тысяч долларов подоходного налога в округе Колумбия. Сообщается, что на благотворительность Харрис с мужем пожертвовали в 2020 году 27 тысяч долларов.

Напомним при этом, что самые богатые американцы за первые дни президентства Байдена разбогатели на 195 млрд долларов.

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