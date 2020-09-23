Без диалога с Путиным мира на Донбассе не добиться, но ключевые шаги за РФ, — Зеленский

Без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным добиться мира на Донбассе не получиться, однако Россия должна сделать ключевые шаги для на пути к этому миру.

Об этом в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"В прошлом году мы восстановили переговоры лидеров "Нормандской четверки": Украины, Германии, Франции и России, — которые до этого не происходили три года. Без этих переговоров, без диалога с Путиным, мы не сможем добиться мира... Украина заинтересована в мире больше всего, потому война — на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремлений Москвы ускорить достижение мира", — отметил он.

Президент также подчеркнул, что война продолжается только на 3% украинской территории, нашей стране все равно нужна поддержка Запада. По его словам, война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте, что ведет к потерям для экономики и человеческого капитала.

"Все войны когда-нибудь заканчиваются. Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города — Донецк и Луганск — это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили в единой нашей государственной системе", — подытожил Зеленский.

Напомним, что представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате. В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года. В свою очередь, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Как заявил российский чиновник, Россия считает, что условий для проведения саммита нет.