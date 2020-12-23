Общество 40 минут назад

Без салютов: в украинских школах на новогодние праздники запретили запускать фейерверки

В Минобразования также советуют не использовать легковоспламеняющиеся украшения и неисправные гирлянды

Фото: Nine Koepfer / Unsplash Фото: Nine Koepfer / Unsplash
Фото: Nine Koepfer / Unsplash

В украинских школах, детских садах, университетах и других учебных учреждениях категорически запретили использовать пиротехнику: фейерверки, петарды и бенгальские огни при проведении новогодних мероприятий. Об этом идет речь в рекомендациях Минобразования по безопасности торжеств.

Также в Министерстве советуют обеспечить свободный доступ к огнетушителям в праздничных залах, не использовать легковоспламеняющиеся украшения, неисправные гирлянды и елки, которые не обработаны специальным раствором.

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Также эксперты МОН рекомендуют руководству учебных заведений:

• проверить противопожарное и техническое состояние помещений и территорий, устранить выявленные недостатки;

• проверить техсостояние автоматической сигнализации, пожаротушения, оповещения о пожаре;

• проверить наличие инструкций по пожарной и техногенной безопасности на объектах, а в случае необходимости разработать новые инструкции или доработать действующие;

• провести инструктажи для учеников по безопасности жизнедеятельности во время зимних каникул, новогодних и рождественских праздников;

•  провести внеплановые инструктажи с должностными лицами учреждений по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

• провести разъяснительную работу среди учеников о правилах поведения на морозе, предупреждении случаев переохлаждения и обморожений, порядке предоставления домедицинской помощи пострадавшим;

• запретить пользоваться неисправными приборами отопления и самодельными нагревательными приборами;

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• проверить знания общей инструкции по пожарной и техногенной безопасности у работников охраны, вахтеров и дежурных;

• проверить наличие планов эвакуации с дублированием, в случае необходимости, на английском языке;

• реагировать на факты нарушений или невыполнения должностными лицами установленного противопожарного режима, требований правил пожарной и техногенной безопасности.

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