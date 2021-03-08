"Без вас мы просто биологические существа": Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин Украины с Международным женским днем.

По словам главы государства, это "праздник победы над неравенством и несправедливостью, и что без женщин мужчины "просто биологические существа".

Свои поздравления глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины — это "слабый пол"", — написал президент.

По его словам, на сегодняшний день женщины защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины, работают в парламенте и правительстве, выступают на крупнейших сценах и спортивных аренах мира.

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Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении санкций в отношении украинского олигарха и бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского. В частности, в США заявляют, что Коломойский, будучи главой ОГА с 2014 по 2015 год, участвовал в коррупционных деяниях, использовал свое политическое влияние для личной выгоды.

Кроме самого Коломойского, под санкции попали ближайшие члены его семьи: жена Ирина, дочь Анжелика и сын Израиль Цви Коломойский.

В Госдепе отмечают, что такой шаг делает Игоря Коломойского и его семью "неприемлемыми для въезда в США".

Как известно, в США Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые они потом отмыли в США. По данным ведомства, Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка деньги, которые потом использовали, чтобы создать бизнес-империю в США. Они переводили деньги через обширную сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.