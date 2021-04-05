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Валюта 40 минут назад

Биткойн-майнеры установили месячный рекорд по доходам

В сравнении с показателями февраля, выручка майнеров увеличилась на 28,7%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В марте текущего года майнеры первой криптовалюты биткойн заработали $1,75 млрд, что является рекордной выручкой за месяц, передает The Block.

По информации издания, из общей суммы $167,21 млн (9,55%) пришлось на комиссии за транзакции.

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В сравнении с показателями февраля, выручка майнеров увеличилась на 28,7%. В то же время, объем комиссий уменьшился на 10,7%.

Кроме этого, дневной доход криптовалютных трейдеров также обновил максимум, превысив 20 марта $60 млн.

На этом фоне аналитики Fundstrat Global Advisors обратили внимание, что акции публичных майнинговых компаний Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Hive Blockchain и Hut 8 по доходности опередили биткойн в пять раз, передает ForkLog.

Напомним, 13 марта 2021 года стоимость биткойна подорожала на 7%: ее цена впервые в истории поднялась выше $60 тысяч.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткойна, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

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