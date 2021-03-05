Бізнес закликає законодавчо обмежити ставки еквайрингу та інтерчейнджу

Українська Рада Бізнесу (УРБ), яка об’єднує 93 бізнес-асоціації, звернулася до парламентарів із закликом розглянути і прийняти законопроєкти, спрямовані на зниження ставок еквайринг та інтерчейндж в Україні. Про це йдеться в заяві щодо законопроєктів № 4178 та № 4178-1, оприлюдненій на сайті організації.

"В Україні склалася ситуація, коли близько 70% послуг еквайрингу надають державні банки, а в цілому їхня частка на ринку банківських послуг становить понад 50%. Тарифи на послуги еквайрингу в середньому складають 2% від обороту, що є надвисоким показником у порівнянні з країнами ЄС, США, Великобританією тощо", — йдеться у зверненні.

Міжбанківський збір (інтерчейндж), який є найбільшою комісією за адміністрування кожної проведеної операції, у країнах-членах Європейського Союзу обмежений положеннями регламенту та, як наслідок, — складає 0,2% — 0,3%. В Україні ця ставка сягає 2,4%, при середній близько 2%, зазначають в УРБ.

"Такі витрати для торговельних мереж у декілька разів перевищують витрати на інкасацію готівкових коштів, тому при чинних тарифах на еквайринг представникам торгівлі невигідно розвивати оплати банківськими картами, що суттєво обмежує можливості для декешизації економіки", — наголошується в заяві.

Автори звернення вважають за необхідне знизити тарифи на еквайринг і інтерчейндж до економічно обґрунтованого рівня — до 0,5% та 0,3% відповідно — шляхом прийняття відповідних законів. Це сприятиме зниженню фінансового навантаження на українські підприємства; належній імплементації положень Регламенту ЄС у частині ставок комісій за еквайринг та інтерчейндж; впровадженню "cashless economy" в Україні.

"Зниження розмірів комісій за еквайринг та інтерчейндж матиме позитивний соціальний ефект внаслідок зниження вартості товарів, та економічний ефект у вигляді підтримання розвитку представників малого і середнього бізнесів, які найбільше страждають від наслідків пандемії", — йдеться в заяві.

"З метою розвитку безготівкових розрахунків, імплементації норм європейського законодавства, підтримки бізнесу під час пандемії закликаємо народних депутатів розглянути законопроєкти №4178 та №4178-1 та на їх основі напрацювати 4178-д, або подати та підтримати відповідні правки до проєкту №4364 (прийнятого за основу), реалізація яких врегулює питання зниження ставок еквайринг та інтерчейндж до європейського рівня в оптимальний спосіб, та якнайшвидше прийняти проєкт №4364 в цілому".

Довідково.

Українська Рада Бізнесу — найбільше в Україні об’єднання 93 провідних бізнес-асоціацій, створене в 2017 році для консолідації бізнесу та реалізації суспільно важливих реформ.