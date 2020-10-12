Бюджет Украины не осилит ратификацию Стамбульской конвенции — Геец

Украина должна отказаться от ратификации Стамбульской конвенции из-за нехватки бюджета. Так считает директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец. По его подсчетам, обеспечение одного лагеря ЛГБТ беженцев в Украине может достигать 95-100 млн грн в год. Учитывая объем проблемы, содержание беженцев может обойтись в 150-200 млн грн в год — говорится в статье The Page.

"В условиях острого дефицита бюджета, нехватки денег, Украина просто не может себе позволить играть в такие игры. Правильно было бы отказаться ратифицировать конвенцию в ее нынешнем виде", — утверждает Валерий Геец.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, также не поддерживает ратификацию конвенции. Он считает, что нынешние условия документа опасны как для бюджета страны, так и для суверенитета Украины.

"Украине предлагается бездумно согласиться на то, чтобы принять все условия конвенции, которую отказываются подписывать множество европейских стран. Безусловно, это будет очень опрометчивым поступком, который ударит по кошелькам налогоплательщиков, по суверенитету государства. Поэтому конвенция в такой редакции, как сейчас, точно должна быть отклонена", — уверен политолог.

Напомним, Стамбульская конвенция — международное соглашение по защите женщин от домашнего насилия и насилия в семье. Сейчас петиция о ратификации документа набрала более 26 тысяч голосов и поэтому президент может вынести данный проект на рассмотрение Верховной Рады. Ранее, в 2016 и в 2019 годах, этот вопрос уже рассматривался депутатами, но вначале проект отправили на доработку, а потом вовсе сняли с повестки дня.

Документ был открыт для подписания с 11 мая 2011 года. На сегодняшний день, 34 страны уже подписали конвенцию. Еще 11 стран пока не ратифицировали, в том числе и Украина.

Как указано в статье, в Украине с 2014 года существует 1,45 млн собственных беженцев — внутренние переселенцы из временно оккупированных территорий. На помощь им Министерство социальной политики за пять лет планировало потратить 16,1 млрд грн.