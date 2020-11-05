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Боевики на Донбассе сбросили с дрона гранату, ранен украинский военный

Бойцу ВСУ оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное

Фото: pixnio.com Фото: pixnio.com
Фото: pixnio.com

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе вследствие сброса с беспилотника гранаты ВОГ-17 получил ранения украинский военнослужащий.

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Кратко и по делу в Telegram

"Сегодня днем, 5 ноября, вследствие сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранения военнослужащий одного из наших соединений", — говорится в сообщении.

На данный момент бойцу оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное, заверили в украинской делегации.

Указано, что с помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ.

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При этом украинская делегация считает, что "ситуация имеет признаки того, что российские руководители утратили контроль над собственными вооруженными формированиями".

"Способно ли вообще руководство РФ выполнять взятые на себя обязательства?" — говорится в сообщении.

Известно, что за прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе зафиксировали 6 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Напомним, 29 сентября заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

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