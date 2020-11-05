Боевики на Донбассе сбросили с дрона гранату, ранен украинский военный

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе вследствие сброса с беспилотника гранаты ВОГ-17 получил ранения украинский военнослужащий.

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

"Сегодня днем, 5 ноября, вследствие сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранения военнослужащий одного из наших соединений", — говорится в сообщении.

На данный момент бойцу оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное, заверили в украинской делегации.

Указано, что с помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ.

При этом украинская делегация считает, что "ситуация имеет признаки того, что российские руководители утратили контроль над собственными вооруженными формированиями".

"Способно ли вообще руководство РФ выполнять взятые на себя обязательства?" — говорится в сообщении.

Известно, что за прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе зафиксировали 6 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Напомним, 29 сентября заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.