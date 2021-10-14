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В мире 20 минут назад

Бойня в Норвегии: мужчина из лука расстрелял пять человек (ФОТО)

Стрелок был задержан примерно через полчаса после того, как власти получили первое сообщение о нападении

Фото: NRK Фото: NRK
Фото: NRK

В центре города Конгсберг, расположенного на юге Норвегии, мужчина, вооруженный луком и стрелами, открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

По данным NRK, нападавший задержан, ему 37 лет. Он успел убить пять человек и двух ранить.

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Эспен Андерсен Братен. Фото: NRK

Подозреваемого зовут Эспен Андерсен Братен, он был задержан примерно через полчаса после того, как власти получили первое сообщение о нападении.

При задержании он оказал сопротивление, полицейским пришлось произвести предупредительные выстрелы. О личности преступника официально пока ничего не сообщается.

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Мотивы подозреваемого неизвестны. В полиция считают, что он действовал в одиночку. Правоохранители проверяют также версию теракта.

Из-за нападения в Конгсберге полицейским по всей Норвегии выдали приказ вооружиться, несмотря на то, что они обычно не носят с собой оружие).

В связи с трагическим инцидентом, премьер-министр страны Эрна Сульберг провела срочную пресс-конференцию, на которой назвала инцидент "шокирующим".

Как сообщил полицейским друг детства задержанного, из-за проблем с психикой он был "бомбой замедленного действия".

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В частности, в 2017 году Братен опубликовал в интернете два видео, в которых заявил, что он некий "посланник" и мусульманин.

"Привет. Я посланник. Я иду с предупреждением. Вы действительно этого хотите? И для тех, кто хочет это исправить, время пришло. Я мусульманин", — написал Братен.

Напомним, 22 июля 2011 года в Норвегии террорист Андерс Брейвик взорвал бомбу в центре Осло, а затем отправился в молодежный лагерь на острове Утойя, где открыл стрельбу по толпе подростков. При взрыве бомбы погибли восемь человек, 209 получили ранения. На острове Брейвик расстрелял 69 человек, 33 были ранены. 

Впоследствии норвежский суд признал Брейвика вменяемым и приговорил его к 21 году тюрьмы.

 

 

 

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