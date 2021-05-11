Бойня в российской школе: в Казани расстреляли более 10 человек (ФОТО, ВИДЕО)

11 мая в городе Казань (Российская Федерация) двое неизвестных открыли стрельбу в местной гимназии №175.

Как передает "Интерфакс", здание школы было оцеплено бойцами Росгвардии, группа вооруженных бойцов выдвинулась к зданию. На место прибыли десятки машин скорой помощи, автомобили полиции.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли, как минимум, 11 человек, а двум десяткам пострадавших понадобилась помощь медиков.

В результате силовой операции был обезврежен один из нападавших — 17-летний подросток. Позднее обезвредили и второго нападавшего.

"Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже", — рассказал собеседник агентства.

В то же время, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что жертвами стрельбы в школе стали четыре мальчика и три девочки, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) находятся в больнице.

Также Минниханов рассказал об одном из стрелков: ему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

При этом, в МВД Татарстана заявили, что нападавший был один.

Напомним, 17 октября 2018 года в оккупированном Российской Федерацией украинском городе Керчь было подорвано самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

В результате теракта в керченском колледже погибли 19 человек (ранее заявляли о 18 погибших), пострадали 40, сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи. А сотрудники Государственной пограничной службы Украины усилили уровень безопасности на админгранице со временно оккупированной территорией АР Крым.