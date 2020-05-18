  • Главная
  • Политика и экономика
10 минут назад

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии — СМИ

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение

Фото: Интерфакс-Украина Фото: Интерфакс-Украина
Фото: Интерфакс-Украина

Призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса COVID-19 поддержали более 120 государств, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Guardian.

По информации агентства, к этому предложению присоединились 54 страны Африки.

Кратко и по делу в Telegram

Голосование по вопросу пройдет во вторник утром.

При этом, решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.

Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19".

Читайте также:
В Белом Доме хотят ввести санкции против КНР из-за коронавируса — СМИ

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни.

Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это "первым шагом" к обеспечению прозрачности.

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.

Напомним, американский госсекретарь Майкл Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

Ранее сообщалось, что руководство США разрабатывает масштабный пакет санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ажиотаж на греческих пляжах: люди после карантина становятся в очередь
Ажиотаж на греческих пляжах: люди после карантина становятся в очередь
От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 500 человек — Минздрав
От осложнений, вызванных COVID-19, умерли более 500 человек — Минздрав
Коронакризис: сервис по поиску бесплатного жилья Couchsurfing стал платным
Коронакризис: сервис по поиску бесплатного жилья Couchsurfing стал платным
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара

  3. Ажиотаж на греческих пляжах: люди после карантина становятся в очередь

  4. Фонд соцстраха расширил перечень финансируемых выплат во время карантина

  5. SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников Илона Маска

Загрузка...