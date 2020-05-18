Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии — СМИ

Призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса COVID-19 поддержали более 120 государств, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Guardian.

По информации агентства, к этому предложению присоединились 54 страны Африки.

Голосование по вопросу пройдет во вторник утром.

При этом, решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.

Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19".

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни.

Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это "первым шагом" к обеспечению прозрачности.

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.

Напомним, американский госсекретарь Майкл Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что Вашингтон имеет достаточное количество доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).

Ранее сообщалось, что руководство США разрабатывает масштабный пакет санкций против Китая за умышленные попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.