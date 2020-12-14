Общество 50 минут назад

Более 51% украинцев поддерживают многопартийную систему — опрос

Поддержка многопартийности возрастает с ростом уровня образования и доходов

Фото из открытых источников Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Доля сторонников многопартийности среди украинцев в ноябре 2020 года превышает половину (51,3%).

В свою очередь доля противников — свыше трети граждан (34,7%), следует из результатов опроса Центра Разумкова.

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По данным социсследования, только на востоке Украины число противников многопартийности (43,2%) несколько превышает число ее сторонников (41,5%).

В то же время поддержка многопартийности возрастает с ростом уровня образования и доходов. Среди сторонников "Европейской солидарности" и "Батькивщины" уровень поддержки многопартийности значительно выше, чем среди сторонников "Слуги народа" и ОПЗЖ.

На вопрос о приемлемом для них количестве партий-субъектов партийной системы 55% опрошенных граждан ответили "от 2 до 5", еще 22% — "5-10 партий".

Указано, что однопартийность больше всего поддерживают люди в возрасте 50-59 лет, с низким достатком, со средним специальным образованием, сторонники ОПЗЖ.

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Известно, что исследование проведено социологической службой Центра Разумкова в течение 30 октября — 5 ноября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Всего опрошено 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Напомним, по данным опроса, две трети (62%) опрошенных граждан не видят в Украине партии, которая бы представляла их интересы. О наличии такой партии заявили 38% респондентов.

По данным опроса Центра Разумкова, национально-демократическое направление больше всего соответствует убеждениям украинцев. В ноябре 2020 года о поддержке этого идейно-политического направления заявили 19,9% украинцев.

Как сообщалось, количество женщин, избранных депутатами советов крупных городов (от 100 тысяч жителей) в 2020 году выросла почти наполовину относительно предыдущего электорального цикла.

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