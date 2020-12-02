Общество 1 час назад

Более 60% украинцев недовольны действиями Зеленского по борьбе с COVID-19

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабмина (72%) и Верховной Рады (78%)

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95

По состоянию на конец ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.

В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, а 62% — не удовлетворены, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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При этом больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (72%) и Верховной Рады (78%).

В свою очередь деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны — 68%.

Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны — 60%.

Известно, что опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

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По данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года преобладают негативные оценки заявлений и действий президента Владимира Зеленского. Украинцы недовольны экономической ситуацией и состоянием борьбы с коррупцией.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. При этом 58% поддерживали введение локдауна на новогодние праздники.

Как сообщалось, Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей в Украине на время любых карантинов.

Перед этим президент Владимир Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня.

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