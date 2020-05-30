Более половины финкомпаний считают состояние финансового сектора нормальным — исследование

Свыше половины финансовых учреждений считают состояние финансового сектора Украины удовлетворительным.

Несмотря на ухудшение оценки респондентов, если сравнить с предыдущим опросом, проведенным в ноябре, около трети руководителей до сих пор оптимистично оценивают текущее состояние дел в финансовом секторе.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом свидетельствуют результаты "Опрос о системных рисках финансового сектора" за май 2020 года. В то же время доля респондентов, которые считают общий уровень риска высоким или очень высоким, выросла с 23% в ноябре 2019 до 37% в мае 2020 года.

Так же выросла и доля опрошенных, которые ожидают ухудшения состояния финансового сектора в следующие полгода: если в ноябре это было 4%, то сейчас — 71%. Стремительно ухудшилась оценка банками рисков, связанных с уровнем экономической активности и динамикой цен на сырьевые товары — эти факторы впервые с начала опроса (май 2018 года) попали в топ самых больших рисков, вытеснив оттуда уровень защиты прав кредиторов и инвесторов, а также состояние дел с международными финансовыми организациями.

В то же время, первенство в списке крупнейших рисков, как и по результатам четырех предыдущих опросов, сохраняет фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы.

Всего в пятерку крупнейших факторов риска (тех, что оказались самыми значительными за совокупную оценку респондентами в категориях "очень высокий" и "высокий" риск) вошли:

– коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы;

– уровень экономической активности;

– динамика мировых цен на сырьевые товары;

– мошенничество и кибернетические угрозы;

– политическая ситуация в Украине.

При этом, фактором низкого риска для финансового сектора финучреждения определили возможность банкротства и/или существенных финансовых трудностей. Организации также стали осторожнее — их склонность к риску существенно снизилась, о чем отметили 42% опрошенных топменеджеров.

Следующий "Опрос о системных рисках финансового сектора" будет опубликован в ноябре 2020 года.

Исследование проводилось с 12 по 25 мая 2020 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и 3 инвестиционные компании. В выборку не попали финансовые учреждения, в которых введены санкции.

В итоговых результатах не учитывались размер банка/компании или их доли на рынке — все ответы равноценны.

Опрос о системных рисках финансового сектора изучает, как крупнейшие банки и небанковские финансовые учреждения воспринимают текущие и потенциальные риски для финансового сектора, и проводится Национальным банком Украины дважды в год.

Его результаты отражают, как топ-менеджеров финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие шесть месяцев и чего ожидают в следующие полгода.

Результаты основываются на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.

Напомним, в 2019 году количество предприятий в Украине увеличилось почти на 37 тысяч (на 4%) и достигло 971 тысяч. Таковы данные исследования аналитиков системы YouControl — их вывели на основе статистики Госстата о количестве юрлиц без учета некоммерческих организационно-правовых форм собственности.