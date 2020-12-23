Общество 50 минут назад

Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари (ФОТО)

Также иностранец вез старинные монеты, в том числе талер Марии Терезии

Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ
Болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Страдивари и старинные монеты. Фото: ГПСУ

Сотрудники Государственной пограничной службы и таможенники обнаружили у выезжавшего из Украины гражданина Болгарии скрипку 1687 года, изготовленную итальянским мастером Антонио Страдивари.

Как говорится в сообщении ГПСУ, находка попалась пограничникам в пункте пропуска "Порубное" (Черновицкая область) на границе с Румынией, через который 53-летний мужчина намеревался покинуть страну на автомобиле KIA.

Кратко и по делу в Telegram

Пограничники сочли это попыткой незаконно перевезти через границу предметов, имеющие, скорее всего, высокую культурно-историческую ценность. Ее установит экспертиза.

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Кроме скрипки, обзорная группа обнаружила среди вещей иностранца еще шесть монет, одна из которых датирована 1780 годом.

Судя по фото предмета, речь идет о серебряном талере, чеканившемся во времена императрицы Марии Терезии, правившей Австрией, Венгрией и Богемией с 1740 по 1780 год.

Напомним, в мае 2018 года вывезти из Украины и Россию скрипку Страдивари пытался гражданин Молдовы.

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