Экономика 40 минут назад

"Большая стройка" онлайн: координатор нацпрограммы Голик попросил давать обратную связь

Любой, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет

"Большая стройка" онлайн: координатор нацпрограммы Голик попросил давать обратную связь "Большая стройка" онлайн: координатор нацпрограммы Голик попросил давать обратную связь
Фото: facebook-страница Юрия Голика

Национальная программа "Большая стройка" получила собственный канал в популярном мессенджере Telegram. Координатор национальной программы Юрий Голик призвал следить за масштабным инфраструктурным проектом онлайн.

"Мы стараемся как можно полно информировать всех о том, как работает "Большая стройка". Любой, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет, или того, который кому-то очень важен. Кроме того, нам важна обратная связь", — рассказал Голик.

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Напомним, национальная программа "Большая стройка" предполагает строительство и ремонт сотен школ, детских садиков, стадионов, больниц и амбулаторий по всей стране в течение года.

Особую часть в проекте занимает ремонт дорог. Как сообщал координатор национальной программы Юрий Голик, в 2020 году на дороги будут выделены рекордные суммы: в распоряжение Укравтодора поступит порядка 85 млрд грн.

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