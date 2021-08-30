"Большая стройка" открыла на ВДНХ уникальный урбан-парк: вход свободный 24/7

На столичном ВДНХ открыли крупнейший урбан-парк Украины. Вход туда свободный 24/7. На его территории разместили крупнейший в Украине бетонный скейтпарк площадью 2500 м², стритфутбольный спот, стритбольный спот, стритденс & ивент-спот площадью 500 м², стритворкаут-спот и паркур-спот.

Работы провели в рамках программ президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина", сообщает пресс-служба ВДНХ.

Это первая часть самого масштабного и современного спортивного кластера на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

"2021 год стал знаковым для экстремальных уличных культур. В этом году скейтбординг впервые был представлен среди официальных видов спорта на Олимпийских играх в Токио, а в 2024-м, во время Олимпиады в Париже, Олимпийский комитет обещает добавить в программу BMX, брейкданс и уличный баскетбол", — говорится в сообщении.

На ВДНХ уверены — в будущем олимпийский статус уличных культур будет способствовать еще большей популярности этих видов спорта и в Украине, поэтому урбан-парк в ближайшее время планируют расширить еще на несколько локаций.

Одной из главных особенностей урбан-парка стал масштабный бетонный скейтпарк. При его создании использовали монолитные бетонные фигуры различной сложности и конфигурации. Локация отлично подходит как для профессионалов, так и начинающих, а также для тренировок, проведения профессиональных чемпионатов и джемов экстремальных уличных культур.

Тем временем стритфутбольний спот содержит четыре корта 3х3 и четыре панна-корта (игра 1х1), которые изготовлены из железа и имеют профессиональное резиновое покрытие и трибуны. Место предназначено для тренировок по уличному футболу: 3х3, панны, фристайла. Уже в 2022 году на стритфутбольном споте в рамках первой Евролиги планируют провести Лигу уличного футбола Украины.

Разработкой концепции урбан-парка занимались урбан-бюро Big City Lab с привлечением профессионалов уличных культур: платформы Street Culture и архитектурных команд Mind Work Ramps, Urban Reform и Unique Build.

При проектировании локаций учитывались пожелания профессиональных атлетов Украины и гостей ВДНХ, полученные в ходе специального исследования, а также пожелания в социальных сетях экспоцентра.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина" предусмотрено создание "активных парков" и спортивных площадок во всех уголках Украины.