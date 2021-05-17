"Большая стройка" Зеленского усиливает региональное авиасообщение

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала системная работа для развития регионального авиасообщения между украинскими городами. Одним из первых результатов стал новый авиарейс Киев — Ужгород компании "Роза Ветров". С 9 июня планируют открыть еще одно направление: Киев — Кривой Рог, сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, авиаперелеты в Кривой Рог будут доступны три дня в неделю.

"Конечно, дороги сшивают страну. Но и внутренние авиарейсы страну тоже сшивают. В самом прямом смысле этого слова", — отметил Юрий Голик.

Параллельно в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского продолжается реконструкция аэропортов Ровно, Херсона, Ужгорода, Черновцов, Винницы, Житомира, Полтавы и Кривого Рога.

Помимо этого работа для развития внутреннего авиасообщения ведется со стороны правительства и парламента.

"Есть инициатива Кабинета министров по отмене НДС на внутренних рейсах. А Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект, облегчающий авиакомпаниям покупку самолетов для региональных авиарейсов", — написал Голик.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в ближайшие несколько лет в Украине планируют обновить 16 аэропортов.