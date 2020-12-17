Экономика 1 час назад

"Большая стройка" значительно ускорила темпы ремонта дорог на Львовщине — Кубраков

По мнению главы Укравтодора, область является образцовой в части подходов к ремонту территориальных дорог

"Большая стройка" значительно ускорила темпы ремонта дорог на Львовщине — Кубраков "Большая стройка" значительно ускорила темпы ремонта дорог на Львовщине — Кубраков

Благодаря президентской программе "Большая стройка" во Львовской области в 2020 году было отремонтировано дорог больше, чем за несколько предыдущих лет до того вместе взятых.

"Нам было важно в рамках проекта Президента Украины "Большая стройка" поддержать тот темп, который был во Львовской области в этом году. И не только поддержать, но и ускорить. Я думаю, нам в этом году это удалось", — сообщил в среду, 16 декабря, глава Укравтодора Александр Кубраков, находясь во Львове во время презентации публичного отчета о результатах "Большой стройки".

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Например, в 2018 году на Львовщине отремонтировали 70 км дорог государственного значения. В 2019-м — 76 км. Тем временем уже в 2020 году Служба автомобильных дорог обновила в области 278 км дорог государственного значения.

По мнению главы Укравтодора, область является образцовой в части подходов к ремонту территориальных дорог.

По итогам года Львовщина, в частности, полностью отремонтировала дорогу Т-14-16 Львов — Пустомыты — Меденичи и два участка общей протяженностью почти 40 км дороги Т-14-02 Сходница — Песочная. Благодаря этому обеспечен туристический маршрут от Львова до курортов Трускавец и Сходница.

Автомобильная дорога Т-14-15 Мостиска — Самбор — Борислав, которая восстановлена ​​на участке от Самбора в Борислав, тоже ведет к курортному региону области.

Кроме этого, завершен ремонт автомобильных дорог Н-13 Львов — Самбор — Ужгород от Ставчан в Самбор, М-06 Киев — Чоп на отрезке г. Сколе — с. Козева и Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов вблизи населенных пунктов Давыдов и Новые Стрелища, работы на которых начали еще в предыдущие годы.

Активные ремонтно-строительные работы продолжаются на дороге Т-14-25 Николаев — Городок — Жовква — Каменка-Бугская — Бибрка, благодаря чему постепенно создается большое транзитное кольцо вокруг Львова. А в следующем году начнут строительство Северного обхода вокруг Львова.

"Хорошая новость: в пятницу будет подписано соглашение и мы, наконец, перейдем к практике. Надеюсь, что в следующем году начнутся тендерные процедуры и действия непосредственно на объекте", — заявил Кубраков.

Напомним, в 2020 году построено дорог больше, чем в любой год за период независимости Украины. Укравтодор планирует, что к концу года будет 4200 км обновленных дорог.

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