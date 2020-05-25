Большинство украинцев за два года не имели проблем с банками — Фонд гарантирования

За последние два года 76% граждан Украины не имели никакой проблемной ситуации во взаимодействии с банками.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) при поддержке Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в декабре 2019 года.

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По данным исследования, доля опрошенных, которые сохраняют более половины своих денег в банке, выросла с 8% до 13%.

"Важно, что фактор недоверия к банкам перестал упоминаться как ведущий фактор отсутствия банковского счета. В то же время, по сравнению с 2017 годом, снизилась заинтересованность украинцев в финансовых услугах: так, если в 2017 году 63% опрошенных отмечали заинтересованность в финансовых услугах против 37% тех, кто "скорее не интересуется", то в 2019 году это соотношение составило 58% против 42%", — сообщили в ФГВФЛ.

По информации Фонда, 22% опрошенных утверждают, что вообще не имеют банковских счетов.

"Полученные результаты исследования, в первую очередь, — это маркер для нас. Мы видим направления расширения своей деятельности для увеличения осведомленности граждан о механизмах защиты их прав вкладчиков и средств в банках. Напомню, что несмотря на беспрецедентные масштабы кризиса банковского сектора 2014 — 2017 годов, Фонд выполнил возложенные на него обязательства: выплатил двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков возмещения на общую сумму почти 90 млрд грн", — рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования Светлана Рекрут.

Согласно исследованию, большинство граждан Украины знают о гарантировании вкладов в гривне (осведомленность выросла с 67% до 86%) и в валюте (осведомленность выросла с 51% до 59%). Почти половина респондентов знакома с размером максимальной гарантированной суммы возмещения.

В то же время, возросло количество тех, кто считает, что гарантированную сумму следует увеличить. Так, в 2017 году доля опрошенных, которые довольны текущим уровнем возмещения, составляла 47%, а в 2019 году — сократилась до 41%.

При этом, в Фонде подчеркнули, что растет важность интернета и социальных сетей как источника достоверной информации о финансовых услугах, а важность телевидения, наоборот, уменьшается.

Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens среди 2 тысяч 144 респондентов в возрасте от 18 лет. География охвата — все регионы Украины, кроме АР Крым, территорий Донецкой и Луганской областей, которые не являются подконтрольными правительству Украины.

Респондентов опросили относительно различных аспектов системы гарантирования вкладов, потребности в дополнительной информации и желаемых ее каналов, а также особенностей финансового поведения, особенно в области сбережений.

Напомним, в период с начала марта по 10 апреля 2020 года остатки на счетах украинских граждан в банковской системе в гривне увеличились на 4% — до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% — до $9,8 млрд.