Политика 30 минут назад

Боррель рассказал Украине, как ЕС организовал инвестиционно-торговые отношения с Китаем

Китай сразу в нескольких сферах партнер и экономический конкурент

Жозеп Боррель. Фото: Twitter политика Жозеп Боррель. Фото: Twitter политика
Жозеп Боррель. Фото: Twitter политика

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в большом эксклюзивном интервью "Новому Времени" рассказал о том, как ЕС выстраивает экономические отношения с Китаем.

Отвечая на вопрос журналиста, что дипломат думает по поводу того, как функционеры США рекомендуют Украине воздерживаться от слишком глубокого сотрудничества с Поднебесной, Боррель ответил следующее: "Отношения между Европейским Союзом и Китаем одновременно и стратегически важные, и состоящие из вызовов. Китай сразу в нескольких сферах — партнер, в отношениях с которыми ЕС имеет четкие цели. Китай — сторона переговоров, с которым Евросоюзу необходимо найти баланс интересов. Но Китай также — экономический конкурент, который пытается стать технологическим лидером, и системный игрок, продвигающий альтернативную политическую модель".

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Жозеп Боррель подчеркнул, что в китайском вопросе Европа действует исключительно, руководствуясь собственными интересами, учитывая при этом значимость своего мощного торгового партнера. "Как и в любых других отношениях со странами по всему миру, ЕС защищает свои интересы и ценности. Мы должны понимать, что объем нашей двусторонней торговли с Китаем — это, в среднем, 1,5 млрд евро в день", — отметил шеф европейской дипломатии.

Свое мнение относительно ближайшего будущего Китая в мировой системе геоэкономических координат высказал СМИ также президент Пекинского центра "Центр Китая и глобализации" Ван Хуйяо. "Возможно, сейчас мы движемся к будущему "Один мир, две системы". То, что сделали США, по сути, вынудило другие страны выбирать чью-то сторону. Я думаю, что развивающиеся страны, включая страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Латинской Америки и Африки, вероятно, примут систему под руководством Китая, потому что китайские компании могут предложить им высокие технологии по доступной цене. США наделали много шума, но, в конце концов, смогут ли США предоставить экономические эффективные решения странам с развивающейся экономикой?" — сказал Ван Хуйяо информресурсу Nikkei Asia.

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Как сообщалось ранее, в начале октября 2020 года, группа китайских инвесторов запорожского ПАО "Мотор Сич" обратилась к депутатскому корпусу Верховной Рады с требованием провести расследование и привлечь к ответственности высших государственных должностных лиц, причастных к незаконному блокированию реализации инвестиционных прав на активы моторостроительного завода. "На протяжении 3 последних лет китайские инвесторы вложили в активы ПАО "Мотор-Сич" около $1 млрд, однако из-за безосновательных препятствий со стороны АМКУ и СБУ до сих пор не могут войти на предприятие, стать полноправными собственниками и осуществлять хозяйственную деятельность", — говорится в письме на имя всех 423 парламентариев и ряда комитетов ВРУ. Китайские инвесторы предупредили украинскую власть, что они намерены в формате инвестиционного спора взыскать с Украины через международный арбитраж понесенные убытки в размере $3,5 млрд, если до этого за столом переговоров не будет восстановлена справедливость.

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