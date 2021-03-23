Британцев хотят штрафовать на 5 тысяч фунтов за выезд за границу

Парламент Великобритании 25 марта рассмотрит законопроект, предусматривающий в рамках ограничений из-за Covid введение штрафов в размере 5000 фунтов стерлингов за выезд из Великобритании без уважительной причины.

Как сообщает Sky News, в случае утверждения документ вступит в силу в следующий понедельник — 29 марта.

Хотя срок действия новых норм должен будет закончиться 30 июня, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предположил, что поездки граждан за границу могут быть разрешены до этой даты.

В то же время это может произойти не ранее 17 мая. Решение же о том, смогут ли британцы поехать за границу этим летом, будет принимать соответствующая рабочая группа ориентировочно 12 апреля.

Напомним, что руководство крупнейшего в Великобритании аэропорта "Хитроу" решило ввести с апреля так называемый "пандемический налог".