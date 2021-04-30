"Будущего главу МВД" поймали на мошенничестве: обещал высокую должность за $220 тысяч

Правоохранители задержали двух человек, пообещавших гражданину назначение его на должность начальника Главного управления полиции в Киевской области за 220 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.
В ходе оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тысяч долларов полицейские под процессуальным руководством ОГП задержали обоих фигурантов. Судя по фото, задержание проводил департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Им вменяют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (часть 2 статьи 28, часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).
Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Расследование дела ведется Главным следственным управлением Нацполиции.
Напомним также, что в январе был задержан и арестован помощник одного из депутатов Верховной Рады, пообещавший за 200 тысяч долларов "решить вопрос" о назначении гражданина директором департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса президента.