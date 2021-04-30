Политика 50 минут назад

"Будущего главу МВД" поймали на мошенничестве: обещал высокую должность за $220 тысяч

За продажу должности главы полиции Киевской области задержаны двое граждан

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали двух человек, пообещавших гражданину назначение его на должность начальника Главного управления полиции в Киевской области за 220 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

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В ходе оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тысяч долларов полицейские под процессуальным руководством ОГП задержали обоих фигурантов. Судя по фото, задержание проводил департамент внутренней безопасности Нацполиции.

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Им вменяют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (часть 2 статьи 28, часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Расследование дела ведется Главным следственным управлением Нацполиции.

Напомним также, что в январе был задержан и арестован помощник одного из депутатов Верховной Рады, пообещавший за 200 тысяч долларов "решить вопрос" о назначении гражданина директором департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса президента.

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