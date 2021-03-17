"Цель — расчистить фармрынок": Ткаченко заподозрил Россию в атаке на вакцину AstraZeneca

Слухи о том, что вакцина AstraZeneca может быть небезопасной, а европейские страны отказываются от ее использования, могут быть связаны с информационной кампанией со стороны Российской Федерации, направленной на то, чтобы расчистить фармрынок для препарата "Спутник V".

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Спутник до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника", — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства по лекарственным средствам нет задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca или связи между этим препаратом и образованием тромбов.

По словам Ткаченко, необходимо тщательно проверять источники информации об опасности препарата AstraZeneca. Кроме того, глава Минкульта отметил, что спустя пять дней после прививки этой вакциной он чувствует себя "так же хорошо, как и в день вакцинации".

Напомним, что в начале марта начали появляться данные, что у некоторых пациентов после прививки вакциной AstraZeneca образовались тромбы.

Чтобы убедиться в безопасности препарата, вакцинацию ним приостановили ряд стран, в том числе Дания, Норвегия, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Латвия, Румыния, Таиланд, Словения и Швеция. Всего препарат временно не используют 18 стран.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцину все еще можно использовать, поскольку случаев смерти от какой бы то ни было вакцины против COVID-19 на сегодняшний день не зафиксировано, а преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски.

Позднее власти Австралии и Великобритании заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на сообщения об осложнениях, которые могут быть связаны с введением препарата.