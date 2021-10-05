Экономика 40 минут назад

Цены на газ в Европе превысили 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Новый ценовой пик — 1260 долларов за тысячу кубических метров

Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"
Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

Биржевые цены на газ на европейском хабе TTF  превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

В начале торгов утром 5 октября на бирже ICE Futures цена зимнего фьючерса на спотовый индекс TTF составляла 99 евро за мегаватт, что соответствует 1200 долларам за тысячу кубометров. В 9:16 цена составила 104 евро за мегаватт, что соответствует цене в 1260 доллара за тысячу кубометров. В 10:19 цена составляла 103,845 евро за мегаватт, или 1259 долларов за тысячу кубометров. 

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Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров.

Цена на газ опять начала расти после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы.

Цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках  начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.

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