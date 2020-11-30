Цены на нефть падают на ожиданиях встречи ОПЕК

30 ноября котировки нефти снижаются на фоне ожиданий итогов конференции ОПЕК, на которой предстоит принять решение о возможности продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

По данным торгов, к 9:12 по киевскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (1,2%), до $47,6 за баррель. 27 ноября Brent подорожала на $0,38 (0,8%), до $48,18 за баррель.

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В то же время, январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (1,36%), до $44,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,18 (0,8%), до $45,53 за баррель.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант — сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года.

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Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

29 ноября сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против, передает Bloomberg.

"Неопределенность по поводу отсрочки январского восстановления добычи является основным сдерживающим фактором для нефтяных цен", — отметила стратег DailyFX Маргарет Янг.

По ее словам, трейдеры давно ожидают отсрочки наращивания добычи, и отсутствие согласия в ОПЕК+ по этому вопросу может привести к снижению нефтяных цен.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

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После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

В июле государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

Таким образом, они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года.