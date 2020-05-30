Общество 1 час назад

Через 30 лет количество людей пенсионного возраста в мире превысит 1,5 млрд — Allianz

На сегодняшний день лучшие системы пенсионного страхования в Швеции, Бельгии, Дании, Новой Зеландии и США

Один из мировых лидеров страховой индустрии, компания Allianz (Германия), подготовила отчет о качестве пенсионного обеспечения и устойчивости пенсионных национальных систем.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на отчет Allianz, в отчете Allianz Global Pension Report использовались критерии финансовой устойчивости пенсионной системы, демография и адекватность пенсионных выплат для 70 стран.

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По информации издания, лучшие системы пенсионного страхования в Швеции, Бельгии, Дании, Новой Зеландии и США.

В топ-10 стран с развитой пенсионной системой также вошли Австралия, Нидерланды, Норвегия, Болгария и Канада.

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Китай занимает 11-е место в рейтинге наиболее устойчивых пенсионных систем, Великобритания — на 16-м, Казахстан — на 20-м месте, Россия — 33-е место, Польша — 54-е место, Украина занимает 56-е место.

"Пенсионные реформы в последние годы затмевались другими политиками, в первую очередь изменением климата, а сегодня — борьбой против Covid-19. Однако, игнорирование демографической ситуации и надвигающегося пенсионного кризиса являются основными препятствиями для построения инклюзивных и устойчивых обществ", — прокомментировал главный экономист Allianz Людовик Субран.

Напомним, Кабинет министров решил проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Ранее Кабинет министров Украины планировал провести индексацию пенсий с 1 сентября 2020 года. Их средний размер должен был вырасти на 216 грн, а до 2023 года — на 1200 грн.

30 марта Верховная Рада собралась по требованию президента на внеочередное заседание, но депутаты отказались поддержать изменения в госбюджет на 2020 год, которые предложил Кабинет министров.

 

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