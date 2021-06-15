Росія заявила про намір відмовитися від долара. Як це вплине на курс гривні в Україні

Про наміри РФ знизити із 35% до нуля частку доларів США у складі Фонду національного добробуту Росії і поступове зменшення частки доларів США у золотовалютних резервах Росії 5 червня 2021 року заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

Сам перехід від долара США до інших валют президент РФ Владімір Путін назвав вимушеним кроком. За його словами, зробити це Росію змушують санкції США. Як приклад таких санкцій під час зустрічі із керівниками світових інформаційних агентств Путін назвав заборону для Росії здійснювати розрахунки в американській валюті у сфері військово-технічного співробітництва.

Разом з тим президент РФ вважає, що така відмова його країни від долара США вдарить по самому долару як світовій резервній валюті. Особливо, якщо від розрахунків ним відмовляться і російські нафтові компанії. "Деякі російські нафтові компанії не хочуть зараз відмовлятися від долара, але в умовах, коли іншого вибору не буде, можуть відмовитися. Це вже буде серйозним ударом по долару як по світовій резервній валюті", — підкреслив Путін.

Зазначимо, станом на сьогодні у Фонді національного добробуту Росії близько 200 млрд доларів, а золотовалютні резерви (ЗВР) РФ оцінюються в 606 млрд доларів США, що становить історичний максимум. Для порівняння — це приблизно чотири ВВП України.

Гра м'язами

Тим часом заяву офіційних осіб Росії напередодні зустрічі президентів РФ Владіміра Путіна і США Джо Байдена у Женеві можна оцінювати неоднозначно. "Якщо говорити про мотиви керівництва РФ, то, ймовірно, воно побоюється нових, більш жорстких санкцій з боку США. Федеральна Резервна Система та Мінфін США мають змогу істотно ускладнити операції в доларах США для будь-якої країни. З цієї причини російський Центробанк змушений застрахувати себе від подібних ризиків. Якщо загроза настільки серйозна, значить, відносини з США погіршилися до межі. Можливо, після зустрічі президентів у Женеві ситуація зміниться", — говорить аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Росії відмова від доларів потрібна більше для того, щоб зняти санкційні ризики, плюс це якийсь політичний хід, спрямований на демонстрацію незалежності політики Росії", — каже керівник відділу аналітики ГК ForexClub Андрій Шевчишин.

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Те, що темі відмови від долара саме зараз надано таке гучне політичне звучання, ексміністр економіки України Віктор Суслов безпосередньо пов’язує із запланованою зустріччю президентів США і РФ. "Швидше за все, це обумовлено підготовкою до зустрічі лідерів США і Росії 16 червня в Женеві, під час якої кожна зі сторін, намагаючись домогтися найбільш вигідної для себе угоди про розподіл зон впливу у світі, ймовірно, викладе всі свої аргументи, в тому числі і про можливості зробити своєму партнерові по переговорах "боляче". А долар для США сьогодні — це "ахіллесова п'ята", — говорить він.

У цьому контексті, за словами керівника компанії Perfomance Management Сергія Сарояна, важливо розуміти, що частка долара в світових резервах скорочується протягом останніх років. "Наприклад, якщо в 2017 році на неї припадало близько 66% запасів, то тепер близько 60%. При цьому зростає частка таких валют, як євро і юань. Ця динаміка свідчить про те, що центробанки все більше віддають перевагу формуванню валютного кошика і більше не збираються залежати від одного лише долара. До речі кажучи, розпродають і ієну, але вона, як видно, просто стала жертвою ротації портфеля на користь більш цікавих валют", — каже він.

Загалом, за спостереженнями аналітиків, РФ почала курс на мінімізацію доларів США в країні уже досить тривалий час. "Що стосується Росії, то там вже давно скорочують залежність від долара в спробах знизити вплив можливих санкцій проти фінансової сфери (наприклад, відключення від SWIFT), так що недавні новини по резервах країни ніякого подиву викликати не повинні", — говорить Сергій Сароян.

За словами Андрія Шевчишина, доларів в ФНД Росії насправді немає вже з 20 травня 2021 року. Сам Мінфін РФ заявляє про свої плани замінити долари США у складі ФНД золотом і євро (до 40%). Частку юаня наростять при цьому до 30%, а на фунти буде припадати не більше 5% від загального обсягу валют. "По суті, золото буде виступати таким собі функціональним еквівалентом долара в складі ФНД", — оцінює ситуацію Андрій Шевчишин.

Наслідки процесу

Програшну для Росії розв’язку ситуації із заявами про відмову від долара США і самою відмовою бачить старший аналітик Alpari Вадим Іосуб. "Росія намагається застрахуватися від можливих американських санкцій у вигляді заборони для російських держорганів і / або компаній розрахунків в доларах і замороження доларових активів. Примітно те, що американські політики поки про плани таких санкцій на заявляли, тому не дуже зрозумілий сенс і терміновість переходу з долара на інші валюти, в першу чергу — євро. Ще один нюанс — якщо все-таки США застосують подібні санкції, що робити, якщо до них приєднається Європа? Переведення резервів в євро в цьому випадку не врятує. При цьому сам факт переведення з долара в інші валюти ніяк не зачепить вартість долара і євро на світових ринках, їх співвідношення один до одного. Тим більше, це ніяк не торкнеться інших валют, зокрема і гривні", — каже він.

Про те, що повністю відмовитися від "американця" у Росії не вийде, як мінімум, через участь на сировинному ринку, де всі розрахунки відбуваються у доларах, говорить Сергій Сароян. "Та і сам процес відходу від долара при розрахунках з країнами торговельними партнерами і перехід на національні валюти йде досить повільно, так як локальні валюти все-таки набагато більш волатильні в порівнянні з доларом або євро", — зауважує він.

Якісь наслідки процесу, на думку Сергія Сарояна, відчувають на собі країни, з якими у Росії налагоджена тісна співпраця, на кшталт ЄАЕС, оскільки вони з більшою готовністю збільшують частку розрахунків в місцевих валютах і рублях. "На інші країни ця ініціатива істотних наслідків не робить", — вважає керівник компанії Perfomance Management.

До того, що істотного впливу зниження до нуля частки доларів США у складі ФНД Росії і поступове зменшення частки доларів США у ЗВР Росії на саме відношення долара щодо інших валют не матиме, схиляється і Андрій Гойлов. "Відмова РФ використовувати в резервах долар США лише змінить структуру їхнього валютного кошика", — говорить він.

З огляду на те, що торгівля — це угода двох сторін, Андрій Шевчишин каже, що у зовнішньоекономічних контрактах валюта все одно буде домінуючою, оскільки інша сторона (не РФ) буде наполягати на розрахунках не в рублях.

"По суті, головним конкурентом "американця" залишається золото. Резерви в євро скоротилися після кризи в єврозоні 2010 року, і з тих пір позиції відновити не вдалося через відсутність серйозного інтересу інвесторів до низькодохідних бондів регіону. Ясна річ, частка заощаджень в юані вкрай мала через серйозність геополітичних ризиків, пов'язаних з загостренням конкуренції з США", — зазначає Сергій Сароян. Загалом говорити про якісь відчутні наслідки для долара, на його думку, поки рано.

"На валютному ринку України рішення Росії відмовитися від долара США не відіб'ється. З 2014 року наші економіки скорочують будь-які зв'язки. ЦБ РФ навряд чи вирішить включити гривню в структуру валютних резервів, тому на курс гривні впливатимуть інші фактори", — каже Андрій Гойлов.

До думки, що рішення Росії відмовитися від долара навряд чи вплине на курс гривні і, тим більше, на курс пари євро / долар, схиляється і Андрій Шевчишин. "Скоріш за все, мова йде про те, щоб відмовитися від доларів при внутрішніх розрахунках з банками, а на міжнародному валютному ринку це ніяк не позначиться, тому що серйозних альтернатив американській валюті все ще немає. При всьому бажанні процес відмови Росії від долара при міжнародних розрахунках розтягнеться на роки", — каже він.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua

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