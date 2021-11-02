Чиновник КГГА "простил" коммерсантам субсидии на 2 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили директора Департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации (КГГА) на злоупотреблениях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, из-за бездействия чиновника только за один отопительный сезон из бюджетной программы для выплаты льгот и жилищных субсидий населению на оплату коммунальных услуг было выведено почти 2 млн грн.

По данным следствия, в период отопительного сезона 2017-2018 годов частное предприятие-поставщик тепла и горячей воды не использовало все средства субсидий, выделенных киевлянам. Это подтверждает и заключение ревизии, проведенной Государственной аудиторской службой Украины.

Законодательством предусмотрено, что в таких случаях предприятие-предоставитель услуг должно перечислить эти средства на счет структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения, являющегося главным распорядителем и ответственным исполнителем бюджетной программы.

Последний возвращает их в государственный бюджет в пятидневный срок с момента поступления.

Однако коммерсанты не выполнили это требование закона. При этом предприятие изменило юридический адрес и название и начало по предварительному юридическому лицу процедуру банкротства.

Топ-чиновник КГГА, будучи уполномоченным выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, "забыл" о своей обязанности инициировать взыскание задолженности с поставщика-должника. Таким образом, субсидии киевлян осели в карманах коммерсантов.

В настоящее время экс-чиновнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 367 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к сделке лиц.

Читайте также: В ГБР оценили ежегодный ущерб от коррупции властей Киева

Напомним, 19 октября правоохранители провели обыски в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", расследуя дело о завышении стоимости ремонта теплосетей в Соломенском районе Киева.

В ходе проверки Киевгорадминистрации и КП "Киевэкспертиза" было выявлено завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения стоимости использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что массовые обыски в различных коммунальных структурах Киева начались в середине мая и проходят с различной интенсивностью до сих пор. Власти столицы во главе с мэром Виталием Кличко считают кампанию направленной на дискредитацию и вероятное устранение его с должности главы КГГА.

В конце сентября градоначальник также заявил, что многочисленные обвинения столичных властей в коррупции будут проанализированы некой юридической компанией, заключившей меморандум с КГГА.