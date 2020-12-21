Общество 1 час назад

Чиновники фарминститута качества разбогатели за счет "мертвых душ" на 2 млн грн

"Работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины блокировала схему присвоения бюджетных денег на фиктивном трудоустройстве сотрудников на ГП "Украинский фармацевтический институт качества".

Как сообщает пресс-центр СБУ, сделку организовали чиновники учреждения совместно с представителями Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Кратко и по делу в Telegram

С 2019 года фигуранты фиктивно оформляли на работу граждан и безосновательно начисляли им заработную плату.

Установлено, что "работники", которые были формально включены в организационно-штатную структуру госпредприятия, на своих рабочих местах не появлялись и не выполняли соответствующие должностные обязанности.

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Во время обысков в служебных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.

По предварительным оценкам экспертов, коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 2 млн грн.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой № 4.

Напомним, в начале августа Служба безопасности Украины блокировала масштабное хищение бюджетных денег, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий.

 

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