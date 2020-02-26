Политика 20 минут назад

"Чистка" в ГФС: Гончарук поручил уволить всех областных руководителей налоговой милиции

В ближайшие недели абсолютно все руководители областных региональных подразделений ГФС будут заменены для борьбы с "тенью"

"Чистка" в ГФС: Гончарук поручил уволить всех областных руководителей налоговой милиции "Чистка" в ГФС: Гончарук поручил уволить всех областных руководителей налоговой милиции
Алексей Гончарук. Фото: Диалог

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил новому исполняющему главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергею Солодченко уволить в ближайшее время всех руководителей областных и региональных подразделений ведомства.

Об этом глава правительства заявил на брифинге в Кабмине.

Гончарук отметил, что накануне он провел встречу с новым главой ГФС, в подчинении которой остается налоговая милиция.

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"Мы договорились, что в ближайшие недели абсолютно все руководители областных региональных подразделений ГФС будут заменены для борьбы с "тенью"", — сказал Гончарук.

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Глава Кабмина также добавил, что готовится ряд мероприятий по противодействию "обналичиванию денег", пообещав рассказать об их содержании позднее.

Напомним, Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Ранее стало известно, что в Кабинете министров может появиться новая должность вице-премьер-министра, которая должна усилить экономический блок.

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