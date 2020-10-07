"Чтобы IT растило помидоры". TECHIIA в Новой Каховке создаст экотехнопарк за $1 млрд

В Новой Каховке (Херсонская область) уже в ближайшие годы может появиться технопарк, в основе которого будет дата-центр мощностью 500 МВт. Он позволит полностью загрузить три или четыре энергоблока Запорожской АЭС, инвестиции в инфраструктуру технопарка оценивают в $200 млн, а стоимость всего оборудования, которое будет установлено там, составит приблизительно $1 млрд. Строительство этого объекта планирует Международный холдинг TECHIIA.

Как передает корреспондент Delo.ua об этом на брифинге о начале сотрудничества между холдингом и Министерством цифровой трансформации Украины заявили представители TECHIIA.

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Управляющий партнер холдинга Юрий Лазебников отметил — они уже около года занимаются этим проектом и последним его этапом стало подписание меморандума с Минцифрой. В документе прописаны четыре основополагающих пункта — развитие IT, развитие профильного образования, строительство инфраструктуры и дата-центров, а также развитие киберспорта, как индустрии, которая находится на стыке цифровых технологий, меди и создания контента.

"Запорожская АЭС в рамках мировых потребностей — просто бриллиант. Многие компании, которые сейчас ищут, где обрабатывать свои данные, упираются в две проблемы — канал связи и емкость энергетики. И мы не имеем права не реализовать этот потенциал. Те инвестиции, о которых мы говорим это только начало на ближайшие несколько лет. Потому что запасы и возможности, которые есть у Украины в разрезе развития IT, могут сделать ее лучшей страной планеты для этого", — отмечает Лазебников.

Первой очередью проекта с расчетной мощность в 500 мВт станет Экотехнопарк — тепло, которое будет производить дата-центр в холдинге планируют максимально использовать для выращивания растений и отопления административных зданий зимой.

"Будем развивать технологии, которые позволят как можно больше рециркулировать то тепло, которое будет производиться. Безусловно мы будем привлекать и специалистов из аграрной области, чтобы украинское IT растило помидоры. В проект заложено создание исследовательских центров и лабораторий. Они будут генерировать новые проекты. Первую очередь планируем начать уже в следующем году", — добавил представительTECHIIA.

Если говорить о дата-центре, то он позволит создать около 200 рабочих место и предполагается, что его мощности будут направлены на хранение данных клиентов, обработки данных и 3D-рендеринга. В комментарии Delo.ua представитель холдинга объяснил, что они услугами дата-центра будет пользоваться и украинский бизнес, однако в первую очередь планируется привлечь большие компании и речь идет, прежде всего, о поставщика контента.

"В частности, кинематограф — количество компьютерной графики сегодня составляет, наверное, большую часть каждого фильма, который мы смотрим в кинотеатре. Мы говорим об американских и азиатские производителях контента, которым необходимы большие емкости для хранения данных. Украинские компании мы постараемся привлекать в максимальном количестве", — добавил Лазебников.

В общей сложности под Экотехнопарк холдинг уже закупил 90 гектар земли, однако пока его представители не детализируют пул инвесторов. Речь идет о крупных американских производителях контента, однако они станут известны после принятия законопроекта №3199. По словам замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, сейчас Минцифры, совместно с Минэнерго и народными депутатами, работают над этим документом.

"Он позволит подключение к сетям наших атомных электростанций по открытым аукционам большим инвесторам, которые строят новую инфраструктуру, у которой нет выбросов СО2. Он в четверг, 8 октября, будет рассматриваться в профильном комитете и уже прошел первое чтение уже. Этот проект сможет загрузить 3-4 энергоблока Запорожской АЭС и это очень хорошая новость, учитывая проблемы с загрузкой нашей атомной инфраструктуры", — подытожил Борняков.

Напомним, в конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети". 15 июля в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 миллиард 111 млрд грн.

14 сентября, в государственный бюджет поступили эти средства. Победителями в аукционе за отель стали украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель. Об этом ранее у себя на странице в Facebook заявил генеральный директор и совладелец DreamTeam, первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами Александр Кохановский.

По словам Кохановского, большой киберспортивный проект, который он планировал запустить, должен был стартовать с постройки арены, однако его команда изменила планы, "увидев новую уникальную возможность".