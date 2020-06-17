Cистема налогообложения азартных игр: как избежать коррупции?

В Украине есть множество примеров устаревших и неэффективных подходов взаимодействия государства с бизнесом и администрирования налогов и сборов, когда непродуманная система налогов не дает бизнесу нормально развиваться и создает не паханое поле для коррупции.

К примеру, налог на добавленную стоимость (НДС) создает колоссальную коррупцию в сфере его возмещения экспортерам, которые генерируют валютную выручку для страны. Причины проблем с НДС можно свести к следующему: низкий уровень государственного управления и как следствие — коррупция в сфере администрирования НДС; чрезмерная налоговая нагрузка на бизнес, которая приводит к спросу на услуги по уменьшению фискальной нагрузки; несоответствие налогового законодательства реально существующим социально-экономическим отношениям; значительный объем теневого оборота товара, предназначенного для экспорта; возможность продажи импортного товара без НДС за наличные.

Коррупция и колоссальные убытки казне в сфере НДС становятся возможными благодаря неправомерному вмешательству посторонних лиц в систему регистрации налоговых накладных и специальным алгоритмам регистрации схем НДС.

Еще один показательный пример — это акцизы на алкоголь. Именно государство создает предпосылки, когда этому рынку выгодней работать в тени. Как это происходит? Сначала некоторые предприятия заказывают огромное количество акцизных марок. Далее эти предприятия жалуются налоговой, что марки были повреждены в процессе производства или что в них уже просто нет потребности. Потом налоговая создает комиссию, которая принимает решение утилизировать якобы испорченные или невостребованные марки. И вот здесь начинается самое интересное, ведь процесс утилизации сводится к тому, что эти марки наклеиваются на бутылки.

При этом производитель получает назад плату за акциз, бутылка поступает в продажу, а налоговик покупает новый Порше. Схема простая и безнаказанная, ведь Уголовный кодекс Украины предусматривает суровое наказание только за подделку акцизных марок, а в этой схеме такого нет, все акцизные марки самые что ни на есть настоящие. За использование марки, предназначенной для утилизации, в худшем случае придётся заплатить просто штраф.

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Более интересным является тот факт, что всю схему регламентирует практически "секретный" приказ Налоговой, который в свободном доступе, несмотря на закон о доступе к публичной информации, вы не найдете. В этом приказе четко прописано, что ни одна региональная комиссия по утилизации не работает без разрешения соответствующего департамента акцизной политики в Киеве.

Эти примеры показательны в контексте легализации азартных игр. Ведь, создавая комиссию, систему мониторинга и облагая игорный бизнес большим количеством налогов — законодатель собирается создать в этой сфере что-то подобное.

Изучая законопроект о легализации азартных игр в Украине 2285-Д и предложенные подходы к регулированию фискальной нагрузки, понимаешь, что отечественный законодатель выбрал путь создания схем и коррупции в этой сфере. Иначе как можно еще объяснить то, что суммарная налоговая нагрузка может потенциально составить до 60%.

При таком подходе даже заикаться не стоит о легализации, ведь она не будет иметь никакого эффекта. Днем со огнем не найдешь оператора, который захочет работать по таким условиям. Конечно, легализацию на бумаге мы получим, кто-то даже себе медаль повесит на грудь, но реальный эффект будет практически равен нулю.

Как же это происходит в других странах? В Болгарии азартные игры вошли в обиход еще в 1933 году, но система налогообложения появилась там только в 1998 году. Операторы казино платят 17 500 евро за каждую лицензию и место, в котором работает их бизнес. Рулетка и настольные игры облагаются налогом по фиксированной сумме. В Чехии операторы казино платят налог на прибыль в размере 6-20%. В Дании казино должны платить от 45% до 75% от общего дохода от игры (GGR), но при этом у них не предусмотрены другие дополнительные платежи. В то время, как операторы казино в Финляндии должны платить 8,25% от чистой прибыли. А в Италии операторы казино платят всего 1% от общего игрового дохода. На Мальте казино платят лицензионный сбор в размере 46 000 евро и дополнительно 15-40% от их общего оборота. В Британии операторы казино платят 2,5-40% от своего общего игрового дохода.

Безусловно, нет универсальной и всем подходящей модели налогообложения азартных игр. Это достаточно индивидуальный процесс для каждой страны. Соответственно можно лишь условно рассуждать об идеальной системе взимания налогов с организаторов игорных заведений. Но есть определенные закономерности, которые следует учитывать нашей стране.

Так, если мы проводим реальную легализацию и создаем привлекательный для инвестиций рынок, то нам необходимо определить максимально простой и понятный режим фискальной нагрузки. К примеру, для получения быстрых денег в бюджет мы оставляем высокие ставки лицензионного сбора, но при этом убираем налог на выигрыш игрока (18%) и налог на валовую игровую прибыль (10-28% для разных видов азартных игр).

Впоследствии можно вернуться к вопросу введения налога на валовый игровой доход (GGR), который используется во многих странах. Для этого необходимо внедрить адекватную систему онлайн мониторинга, без которой налог на GGR рискует стать кормушкой для коррупционеров. Также важно иметь четкое понимание, какой орган будет запускать и администрировать такую систему.

Более того, перед тем, как записывать в закон норму об онлайн мониторинге, нужно уже иметь на руках лицензионное программное обеспечение и разработанное положение про работу этой системы мониторинга. Если все это сейчас оставить в законе, то помимо огромной налоговой нагрузки на операторов мы еще и отдадим запуск рынка азартных игр, ведь необходимо будет провести тендер на разработку программы, а также заложить время на ее создание.

Таким образом, зачем придумывать велосипед и еще в зародыше душить перспективный рынок? Ответ очевиден — есть заинтересованная группа чиновников, которая хочет создать для себя коррупционную ренту в виде схем оптимизации налогообложения для операторов азартных игр, используя для этих целей систему онлайн мониторинга и налог на валовый игровой доход (GGR).

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