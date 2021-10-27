Общество 9 минут назад

COVID-19: в Украине обнаружили более 22 тысяч новых случаев болезни

За минувшие сутки 692 украинца умерли от осложнений

В Украине более 22 тысяч новых случаев болезни В Украине более 22 тысяч новых случаев болезни
В Украине более 22 тысяч новых случаев болезни

По состоянию на 27 октября в Украине обнаружили 22 574 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Также за минувшие сутки 5 925 человек госпитализировали, 11 593 пациентов выздоровели, 692 украинца умерли от осложнений.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 825 733 человека, выздоровели — 2 401 705 человек, летальных случаев — 65 628.

За прошедшие сутки 291 293 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы — 79 280 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу — 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 138 082 человека. Всего сделано 16 501 573 прививки.

Напомним, что с 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области. Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской. Таким образом, в целом число "красных" регионов в ближайшее время должно вырасти до 13.

Отметим, что министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал внесение в список регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции еще пяти областей. 

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