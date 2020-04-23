COVID-19 забрал жизни более 183 тысяч человек — университет Джона Хопкинса

По состоянию на 09:00 23 апреля, количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире выросло со 177 тысяч 200 до 183 тысяч 454 человек.

Такие данные приводит американский исследовательский университет Джона Хопкинса, который занимается мониторингом ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

Больше всего инфицированных зафиксировано в США — 842 тысячи 629 заболевших (46 тысяч 688 скончавшихся), Испании — 208 тысяч 389 (21 тысяча 717), Италии — 187 тысяч 327 (25 тысяч 85 умерших), Франции — 157 тысяч 135 (21 тысяча 340), Германии — 150 тысяч 648 (4 тысячи 862), Великобритании — 134 тысячи 638 (18 тысяч 151).

Кроме этого, более 20 тысяч заразившихся зафиксировано в Турции — 98 тысяч 674 (2 тысячи 376 умерших), Иране — 85 тысяч 996 (5 тысяч 391), материковом Китае — 82 тысяч 798 (4 тысячи 632), Бразилии — 46 тысяч 182 (6 тысяч 262), Бельгии — 41 тысяча 889 (6 тысяч 262), Канаде — 41 тысяча 650 (2 тысячи 80 человек), Нидерландах — 35 тысяч 032 (4 тысячи 68 жертв), Швейцарии — 28 тысяч 268 (1 тысяча 509), Португалии — 21 тысяча 982 (785 умерших), Индии — 21 тысяча 370 (681).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Украине на один млн населения делают в среднем 1418 тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.

Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование украинских медиков на коронавирус. В частности, медицинским работникам теперь делают тесты на COVID-19 раз в 5 дней.