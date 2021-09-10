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В мире 50 минут назад

Дания окончательно отменила все коронавирусные ограничения внутри страны

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Дания с пятницы, 10 сентября, сняла все оставшиеся коронавирусные ограничения, что сделает ее первой страной Европейского Союза, которая полностью вернется к обычной повседневной жизни, какой она была до пандемии Covid-19.

Минздрав Дании одобрил этот шаг в конце августа, заявив, что вирус больше не представляет серьезной угрозы для общества из-за высоких показателей вакцинации и низкого процента случаев тяжелого протекания болезни и смертности.

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"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации... Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо, и вот решение принято. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия еще не закончилась. И правительство без колебаний и быстро примет меры, если она снова поставит под угрозу важные сферы нашего общества", — заявил министр Магнус Хойнике.

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Таким образом, в Дании больше не нужно предъявлять свидетельство о вакцинации в ночных клубах — это была последняя действовавшая мера. В остальных местах, в частности ресторанах и спортзалах, их перестали требовать еще 1 сентября. С 13 августа в Дании перестало быть обязательным ношение масок в общественном транспорте.

В этой стране достаточно быстро прошла кампания по вакцинации населения: по последним данным, полностью привиты 73% из 5,8 млн жителей, причем среди лиц в возрасте 65 лет и старше этот показатель составляет 96%.

В Украине же на сегодня полностью привито (двумя дозами вакцины) лишь 4,62 млн человек, или 12,3% от населения подконтрольной территории на 1 июля.

Источник фото: Depositphotos

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