Данилов подтвердил "слова Путина" о тысячах агентов РФ в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет о работе в Украине большой агентурной сети Российской Федерации, борьба с влиянием которой ныне ведется очень активно. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Это не я говорил, а Путин в интервью. Он в последнее время разговорился. Сказал, что "у нас здесь безумная агентура, тысячи людей информируют о состоянии дел". Мы это подтверждаем. Наши разведки, наши подразделения занимаются этими вопросами, мы отрабатываем очень многие вещи по этому поводу. Мы не можем публично отчитываться обществу, но, поверьте, работа идет бешеная в этом направлении", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО при этом затруднился уточнить численность таких агентов, однако отметил, что их существование — это "естественная вещь", поскольку разведки работают по всему миру.

Отметим также, что 7 апреля Служба безопасности Украины отчиталась о том, что выявила связь разоблаченной ранее группы граждан, пытавшихся создать параллельный "Хмельницкий горсовет Республики Украина", со спецслужбами России.

Напомним, что 30 марта, выступая в Верховной Раде, глава СБУ Иван Баканов заявил, что за любыми протесты, организуемыми ныне в Украине, могут стоять спецслужбы РФ, о чем участники акций могут даже не догадываться.

По данным самой СБУ, за 2020 года в Украине 32 человека были осуждены за "распространение деструктивной антиукраинской пропаганды и подрывную деятельность в информационной сфере".