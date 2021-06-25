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1 час назад

"Данилова — в отставку, Медведчука — за решетку": активисты пикетировали Офис Зеленского

Протестующие недовольны притворным характером санкций

"Данилова — в отставку, Медведчука — за решетку": активисты пикетировали Офис Зеленского "Данилова — в отставку, Медведчука — за решетку": активисты пикетировали Офис Зеленского

Под зданием Офиса президента в Киеве утром 25 июня собрались сотни ветеранов АТО, активистов, волонтеров и национал-патриотов. Они полностью заблокировали улицу Банковую и требовали отставки секретаря СНБО Данилова и реальных, а не имитируемых, санкций против ОПЗЖ и ее лидера Медведчука вплоть до уголовной ответственности за государственную измену, сообщает UBR.

Во время выступлений митингующие напомнили "позорные факты" о Данилове: "В течение последних месяцев СНБО и его секретарь Алексей Данилов постоянно попадают в скандалы, из-за чего его мы считаем "кремлевским агентом". Заседания СНБО, которые происходят чуть ли не каждую пятницу, почти превратились в шоу-постановки и стали объектом насмешек украинцев. Это потому, что внешний эффект в виде телекартинки, громких фамилий и миллиардных цифр есть, а эффективности — ноль".

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Именно об этом митингующие хотели спросить у президента Владимира Зеленского: "Почему СНБО во главе с Даниловым только симулирует борьбу с кремлевскими агентами в Украине? Необходимо запретить партию ОПЗЖ как агентов влияния кремлевского режима и открыть уголовные производства за государственную измену в отношении всех нардепов и активных членов ОПЗЖ. Ни один депутат от ОПЗЖ не пострадал. "Домашний арест" Медведчука фактически вывел его из-под удара — незаконные доходы не прекращены, счета не оштрафованы. Он так и  продолжает жить в своих особняках и проводит антигосударственную деятельность.

Польза для государства от такой деятельности СНБО откровенно сомнительна. Вместо этого, прикрываясь непонятными "санкциями", СНБО занимается рэкетом и перераспределением коррупционных и контрабандных потоков, "насилуя" Конституцию и право. По поводу якобы "жестких" санкций то против "воров в законе", то против контрабандистов, то против "русских агентов" ... Где уголовные дела, где подсудимые, почему прокремлевские телеканалы окончательно не закрыты, где конкретные результаты?

Обращаемся к президенту: если господин Данилов "прячет" от ответственности предателей Украины и коллаборационистов Кремля, то ему не место в органах власти. Данилова — в отставку!"

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