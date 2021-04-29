Действия Оператора ГТС уничтожают сегмент независимых поставщиков газа — участники рынка

Способ, по которому ООО "Оператор ГТС Украины" осуществляет балансировку рынка, негативно сказывается на сегменте независимых поставщиков газа и приводит к их убытку. Об этом они сообщили во время онлайн-конференции "Балансирование на рынке газа — поиск равновесия", которую провело издание "Энергобизнес".

"Сейчас на рынке есть маржинальные цены, и есть услуга балансировки. Последняя стоит около 2000 грн/тыс куб м, которые получает НАК "Нафтогаз Украины". И хотя декларируется, что Оператор ГТС не зарабатывает на балансировке, мы видим разницу в 40% между маржинальной ценой выкупа позитивных небалансов и продажи негативных, — говорит Роман Сторожев, президент Ассоциации "Недропользователи Украины". — Впрочем физически балансировка ГТС происходит не так часто. Фактически, трейдеры платят за непонятную услугу".

Речь идет о том, что Оператор ГТС далеко не всегда осуществляет подачу приобретенного газа в ГТС для того, чтобы ее сбалансировать. При этом, участники рынка исправно получают счета за мнимые услуги государственной компании.

"Я считаю, что Оператор ГТС должен доказать обоснованность своих расходов на балансировку рынка, — говорит Олег Бакулин, юрист, адвокат по вопросам энергетики. — Компания должна показать участникам рынка все свои реальные расходы. Тем более, что Верховный Суд обязал Оператора ГТС это сделать".

Такая искаженная ситуация на рынке негативно сказывается на ликвидности участников рынка, а услуга балансировки приводит к убыткам, которые переводятся на конечного потребителя.

"Регулятор прописывает законодательство, которое дает возможность оператору ГТС получать необоснованные деньги за необоснованную цену и тем самым получать повышенный доход, — заявил Владимир Шведкий, "Энерджи Трейд Групп". — Поэтому ни регулятор, ни государственные компании не заинтересованы в развитии рынка частных поставщиков и делается максимально все, для того чтобы рыночные компании были уничтожены на этом рынке".

Исправить ситуацию мог бы независимый Оператор рынка. По мнению члена НКРЭКУ Оксаны Кривенко, можно было бы передать функции по балансировке рынка газа от Оператора ГТС к новому субъекту — Оператору рынка, а Оператор ГТС — будет решать технические проблемы. Это было бы оптимальным решением и упростило бы много вопросов на рынке природного газа.