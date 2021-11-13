Политика 40 минут назад

Дело "вагнеровцев": в Bellingcat рассказали, когда опубликуют расследование

В начале следующей недели будет опубликован долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года

В Bellingcat рассказали, когда опубликуют расследование о "вагнеровцах" В Bellingcat рассказали, когда опубликуют расследование о "вагнеровцах"
В Bellingcat рассказали, когда опубликуют расследование о "вагнеровцах"

Международная группа расследователей Bellingcat, готовящая к публикации отчет по спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер", анонсировала дату выхода фильма.

Об этом говорится на  странице Bellingcat в Твиттер.

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Премьера запланирована на начало следующей недели.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, 29 июля 2020 года группа "вагнеровцев" была задержана в Беларуси. Офис генерального прокурора Украины направил тогда белорусской стороне запрос об аресте тех из них, кто, по данным Украины, воевал на Донбассе. Изначально власти Беларуси в лице Александра Лукашенко обещали передать задержанных Украине, если будут предоставлены доказательства их вины, однако уже в августе всех их выдали России.

Часть украинского политикума, однако, стала распространять версию событий, согласно которой изначально задержать "вагнеровцев" собиралась Украина, принудительно посадив на своей территории самолет с ними, однако данная спецоперация была сорвана из-за "слива" информации о ней из Офиса президента Украины, что в самом офисе отрицали. Среди требовавших раскрыть информацию о спецоперации и намекавший на ее "слив" лично Ермаком был и Лерос.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что операция по задержанию действительно планировалась, однако инициатива ее проведения исходила "не из Украины", а Украину "максимально втягивали в этот вопрос".

Фильм о якобы готовившейся операции еще 15 апреля должна была выпустить расследовательская группа Bellingcat, однако до сих пор этого не произошло. В начале сентября руководитель группы Христо Грозев заявил, что фильм до сих пор готовится, причем в двух вариантах. 

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