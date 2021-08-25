Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ

Депутат Киевского областного совета от фракции "За Майбутнє", экс-руководитель Аграрной партии в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области Юрий Павлушко после открытия рынка земли фиктивно развелся с женой, чтобы заполучить 30 га наделов, которые принадлежат общине.

Об этом сообщает издание "Апостроф".

Издание напоминает, что Павлушко является владельцем большого надела в Киевской области. В частности, согласно его декларации, депутат владеет 115 паями в бывших Переяслав-Хмельницком и Яготинском районах.

По данным, опубликованным изданием судебных документов, в июле 2014 года жена Юрия Павлушко Татьяна обратилась в Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области и просила осуществить раздел имущества супругов в процессе развода. Однако в декларации Павлушко указывал Татьяну как супругу, хотя по документам они расстались еще в 2014-м.

"Стороны пришли к мировому соглашению. Татьяне Константиновне отошло все имущество, начиная от матрасов, диванов, мебели, самой разнообразной техники для дома, автомобилей, а Юрию Ивановичу суд присудил земельные участки на 30 гектаров… Оказывается, земельные участки до этого момента были в коллективной собственности на землю Коллективного сельскохозяйственного предприятия имени Ленина, с. Сосновая Переяслав-Хмельницкого района Киевской области", — говорится в материале. По данным авторов, эти земли должны находиться в коммунальной собственности жителей Студенниковской ОТО.

"Суд пошел дальше и в этом решении по делу о разделе имущества семьи Павлушко следующим пунктом лишает граждан права распоряжаться этими земельными участками. Цитата из решения суда: "Отменен Государственный акт на право коллективной собственности на землю серии КВ, зарегистрированный в Книге записей государственных актов на право коллективной собственности на землю по №19 от 18 марта 1996 года". И как следствие такой щедрости судьи, госрегистратор сразу же зарегистрировал право собственности на Юрия Павлушко", — говорится в материале.

По данным авторов статьи, судья, который вынес такое решение, сейчас возглавляет районный суд.

В 2021 году была подана апелляция на это решение в Киевский апелляционный суд, который отменил постановление 2014 года. Жалобу в апелляцию подала жительница села Сосновая, и суд Апелляции отменил передачу земли Павлушко Переяславским судом, отмечает издание, публикуя копии соответствующих судебных документов. Впоследствии Верховный суд Украины эту отмену поддержал.

"Только из открытых данных можно подытожить, что Студенниковская ОТО недополучила за аренду земли от 2 до 4 миллионов гривен. Активные граждане должны проследить, чтобы их совместное имущество было им возвращено, земельные участки должным образом использовались арендаторами в соответствии с действующим законодательством Украины, а громада получала за это дивиденды, и, соответственно, качественно улучшался уровень жизни всех ее жителей", — говорится в материале.