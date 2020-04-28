Депутат от ОПЗЖ хочет наказывать украинцев за призывы не рожать детей — юристы удивились

В Верховной Раде Украине зарегистрирован законопроект о введении уголовной ответственности за публичные призывы или пропаганду отказа от рождения детей, разрушения института семьи, пропаганду внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата.

Согласно данным на сайте парламента, сделал это народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Олег Волошин.

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Депутат Волошин считает, что демографическая ситуация в Украине стала критической, поэтому государство должно "принимать надлежащие меры для преодоления демографической катастрофы".

Среди угроз демографии автор законопроекта назвал распространение идей чайлдфри, пропаганда разрушения институтов семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений, а также разврата.

Как пишет "Левый берег", своим законопроектом депутат предлагает внести такие изменения в Уголовный кодекс:

к обстоятельствам, которые отягощают наказание, отнести совершение преступлений на почве нетерпимости к институту семьи или семейных ценностей;

отнести убийство по мотивам нетерпимости к институту семьи или семейным ценностям к мотивам умышленного убийства;

к квалифицирующим признакам, которые усиливают уголовную ответственность, аналогично к преступлениям по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, включить нетерпимость к институту семьи или семейным ценностям;

включить в Уголовный кодекс новую статью о публичных призывах или пропаганде отказа от рождения детей, разрушения института семьи, внебрачных и противоестественных половых отношений и разврата, предусмотрев за это ответственность.

За публичные призывы к вышеперечисленному Волошин предлагает уголовную ответственность в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 — 8500 грн) или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Если пропагандой и публичными призывами занималось служебное лицо, нардеп предлагает наказать его штрафом в 8500 — 17 000 грн или лишением воли от двух до пяти лет. Если же пропагандой занималась организованная группа, то Волошин предлагает лишать воли от пяти до десяти лет.

Как отметили в центре прав человека ZMINA, фактически документ копирует зарегистрированный ранее проект закона №3316 о криминализации преступлений ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОҐИ), который на рассмотрение внесла депутат Ольга Василевская-Смаглюк от партии "Слуга народа".

"Впрочем, вместо мотива ненависти по признаку СОҐИ, в проект закона №3316-1 Волошин предлагает дополнить ряд статей и Уголовного кодекса мотивом нетерпимости к институту семьи или семейных ценностей, а также внести его в обстоятельств, отягчающих наказание", — говорится в заявлении организации.

Оксана Гузь, адвокат, старший партнер адвокатского объединения "Прове" в комментарии ZMINA называет инициативу Волошина неудачно обоснованной, совершенной без надлежащего юридического оценивания действующих законодательных норм и даже угрожающей правам человека.

"Основная угроза — это ограничение права на свободу убеждений, на их свободное выражение, свободу искать, получать и распространять информацию и идеи. Это посягательство на уважение частной и семейной жизни. Мне интересно, как депутат видит практическое применение предложенных им норм. Как будет выглядеть, например, пропаганда внебрачных отношений? Или как будет расцениваться как пропаганда открытое проживание мужчины и женщины одной семьей, но в незарегистрированном в органах ЗАГС браке? А если в незарегистрированном браке, но в церковном?" — отметила адвокат.

Тот же вопрос, добавляет она, можно задать и касательно "противоестественных" половых отношений: "Это вообще о каких отношения идет речь? Такого определения нет в украинском законодательстве. В свое время существовала ответственность за удовлетворение половой страсти неестественным способом, но законодательство изменилось, и достаточно давно".

По убеждению Гузь, регистрация такого законопроекта является "достаточно бестолковым способом завалить попытки закрепления в украинском законодательстве ответственности за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости к сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

"Очень жаль, что иногда правом законодательной инициативы, которое предоставлено народным избранникам, злоупотребляют", — резюмировала адвокат.