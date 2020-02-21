Депутаты предлагают открывать для новорожденного украинца депозит на 50 тысяч гривен

На имя каждого новорожденного украинца предлагают открывать депозит на сумму 50 тысяч гривен в том банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка. Таким образом можно будет накапливать деньги к его совершеннолетию. Соответствующий законопроект №2801 народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Гривко поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

В законопроекте также предлагают, чтобы эти деньги можно было использовать досрочно, то есть до 18 лет, в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения).

Также родителям предлагают разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

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Ранее сообщалось, что средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев — на 0,35 процентных пунктов, до 12,14% годовых. Также подешевели вклады периодом более полугода — на 0,33 процентных пункта, до 12,72% годовых.