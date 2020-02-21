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60 минут назад

Депутаты предлагают открывать для новорожденного украинца депозит на 50 тысяч гривен

В законопроекте также предусмотрено, чтобы эти деньги можно было использовать досрочно

Депутаты предлагают открывать для новорожденного украинца депозит на 50 тысяч гривен Депутаты предлагают открывать для новорожденного украинца депозит на 50 тысяч гривен
Фото: 1NEWS

На имя каждого новорожденного украинца предлагают открывать депозит на сумму 50 тысяч гривен в том банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка. Таким образом можно будет накапливать деньги к его совершеннолетию. Соответствующий законопроект №2801 народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Гривко поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

В законопроекте также предлагают, чтобы эти деньги можно было использовать досрочно, то есть до 18 лет, в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения).

Также родителям предлагают разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

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Ранее сообщалось, что средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев — на 0,35 процентных пунктов, до 12,14% годовых. Также подешевели вклады периодом более полугода — на 0,33 процентных пункта, до 12,72% годовых.

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