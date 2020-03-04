Депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Кулебы главой МИД Украины

Верховная Рада проголосовала за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел Украины. Данное решение поддержали 288 народных депутатов.

Отметим, что Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. После окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко в 2003 году начал дипломатическую карьеру в МИД.

В 2005-2009 годах был назначен в постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

С 2010 по 2012 год он работал в секретариате МИД Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

В 2013 году был назначен советником вице-премьер-министра Украины. В 2014 году стал послом по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины.

В декларации за 2018 год Кулеба отметил, что владеет двумя квартирами в Киеве (площадью 125,7 квадратных метров и 52,9 квадратных метров).

У него также есть автомобиль Peugeout 206 cc 1.6. Зарплата в МИД (на момент подачи декларации Кулеба был постоянным представителем Украины в Совете Европы) составила 255 354 грн в год.

Еще 2 млн 297 тысяч 472 грн Кулеба получил как компенсационные выплаты в иностранной валюте — как работник дипломатической службы, отправленный в долгосрочную командировку (Кулеба работал во Франции).

Наличными вице-премьер-министр сохраняет 32 тысячи евро.

Его жена Евгения задекларировала 723 тысяч грн как гонорары, полученные в общественной организации Город-Сад.

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