Политика 7 минут назад

Депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Кулебы главой МИД Украины

За это решение проголосовали 288 народных депутатов

Депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Кулебы главой МИД Украины Депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Кулебы главой МИД Украины
Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Верховная Рада проголосовала за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел Украины. Данное решение поддержали 288 народных депутатов.

Отметим, что Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. После окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко в 2003 году начал дипломатическую карьеру в МИД.

В 2005-2009 годах был назначен в постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

Кратко и по делу в Telegram

С 2010 по 2012 год он работал в секретариате МИД Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

В 2013 году был назначен советником вице-премьер-министра Украины. В 2014 году стал послом по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины.

В декларации за 2018 год Кулеба отметил, что владеет двумя квартирами в Киеве (площадью 125,7 квадратных метров и 52,9 квадратных метров).

У него также есть автомобиль Peugeout 206 cc 1.6. Зарплата в МИД (на момент подачи декларации Кулеба был постоянным представителем Украины в Совете Европы) составила 255 354 грн в год.

Еще 2 млн 297 тысяч 472 грн Кулеба получил как компенсационные выплаты в иностранной валюте — как работник дипломатической службы, отправленный в долгосрочную командировку (Кулеба работал во Франции).

Наличными вице-премьер-министр сохраняет 32 тысячи евро.

Его жена Евгения задекларировала 723 тысяч грн как гонорары, полученные в общественной организации Город-Сад.

Читайте также:
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля

Ранее Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны Украины. Это решение поддержали 285 народных депутатов.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: Факты

Новости по теме:

Рада поддержала назначение Андрея Тарана министром обороны Украины
Рада поддержала назначение Андрея Тарана министром обороны Украины
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля
Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины
Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Украина в 2019 году провалила выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС — отчет

  2. В Черновцах под домом больного на коронавирус местные жители устроили бунт (ФОТО и ВИДЕО)

  3. В Украине зарегистрировано 6 подозрений на коронавирус — Минздрав

  4. Как меняется портрет трудового мигранта: кто из украинцев покидает страну в поисках работы

  5. Израильские ученые создали вакцину против китайского коронавируса

Загрузка...