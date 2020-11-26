Депутаты Зеленского-Медведчука-Тимошенко создали коалицию в Киевоблсовете — политолог

Коалиция трех политических партий "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" фактически формализовалась 24 ноября на заседании Киевского областного совета, когда происходили выборы главы облсовета. Об этом написал на своей Фейсбук-странице политолог Владимир Цыбулько.

"Случилось то, что эксперты прогнозировали, и во что избиратели не хотели верить! Впервые в облсовете формализована широкая коалиция, в народе "ширка", при участии президентской партии "Слуга народа", пророссийской "ОПЗЖ" и патриотически оппозиционной "Батькивщины". И произошло это вчера во время заседания Киевского областного совета под наблюдением, а также давлением нардепов Зеленского и Тимошенко", — сообщил Цыбулько.

По его словам, поскольку процедура предполагает тайну голосования, то для контроля его результатов депутатам трех фракций выдали шариковые ручки определенного цвета. "Слуги народа" получили с зелеными чернилами, от "Батькивщины" — красными, представители "ОПЗЖ" — ставили пометки в бюллетенях ручками с синими чернилами. Цыбулько добавил, что этот факт зафиксирован на видео и продемонстрирован в сюжетах общенациональных телеканалов.

В итоге за кандидата от "Слуги народа" Александра Склярова проголосовало 38 депутатов, а за представителя "За майбутнє" Ярослава Москаленко было отдано 42 голоса (для победы ему не хватило 1 голоса). И это при том, что, по словам политолога, формально по количеству мандатов у трех фракций есть 45 избранников, а этого должно было быть достаточно для избрания своего председателя.

"Однако, голосование показало, что 45 голосов за это решение все таки нет, как и нет полного единодушия в желании, в частности, у "слуг" совместно голосовать с депутатами Медведчука-Путина", — заявил Цыбулько.

По информации политического эксперта, следующее заседание Киевоблсовета запланировано на 27 ноября. В частности, такое было решение принято на заседании временного президиума, участие котором приняли только три фракции партий из пяти, которые прошли в состав облсовета.

"В нем приняли участие только представители "Слуги народа" — Александр Поляруш (в 2010 году баллотировался в Белоцерковский городской совет от Партии регионов), "Батькивщины" — Андрей Засуха (сын "регионалов" из семьи Засух) и "ОПЗЖ" — Валерий Ксендзенко. Зато представительницу "Европейской солидарности" Татьяну Семенову и представителя "За майбутнє" Ярослава Добрянского даже не предупредили", — написал Владимир Цыбулько.

По его мнению, таким образом, подтверждение коалиции Зеленского-Медведчука-Тимошенко в облсовете формализовано уже документально.

Политолог прогнозирует, что следующее заседание Киевского областного совета обещает быть напряженным. Поскольку, по его информации, есть кулуарные договоренности провести полную замену счетной комиссии, которая и должна установить результаты голосования за нового главу Киевоблсовета.