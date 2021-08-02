Держава зменшить видатки, делегувавши повноваження саморегулівним організаціям — експерти

Якщо на законодавчому рівні буде закріплено делегування саморегулівним організаціям низки повноважень органів виконавчої влади, це дозволить державі зменшити бюджетні видатки.

Про це говорили представники саморегулівних організацій арбітражних керуючих, приватних виконавців, адвокатури і народні депутати в рамках круглого столу "Законодавче регулювання діяльності саморегулівних організацій: сучасний стан та шляхи вдосконалення".

За словами голови комітету Національної асоціації адвокатів України з законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Олексія Ющенка, наразі на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект "Про саморегулювання господарської та професійної діяльності", але він не повною мірою відображає інтереси професійних саморегулівних організацій.

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко наголосив, що для максимально ефективного використання потенціалу таких організацій їхня думка має бути врахована під час ухвалення базового законодавства, яке регулюватиме діяльність саморегулівних організацій.

"Я готовий ознайомитись з зауваженнями, попрацювати разом та відповідним чином репрезентувати своїм колегами, щоб ми змогли з вами дійсно зрозуміти з вашою фаховою підтримкою, чи вирішує законопроект, який є, ту проблематику, яка на сьогодні є перед вами", — зазначив він.

В свою чергу голова НААУ Лідія Ізовітова підкреслила, що асоціація адвокатів як перша саморегулівна самоврядна організація в Україні готова ділитися позитивним досвідом роботи з іншими професійними організаціями, а також має бачення законодавчого регулювання їхньої діяльності.

"В законопроекті мають бути закріплені основні засади діяльності саморегулівних організацій. Впевнена, що посилення саморегулівної функції професійних організацій призведе до бюджетної економії. При цьому держава не повинна обмежувати право саморегулівних організацій визначати умови свого фінансування", — сказала вона.

Член Ради арбітражних керуючих Анатолій В’язовченко також наголосив, що при передачі окремих повноважень органів виконавчої влади саморегулівним організаціям можна знизити навантаження на державний бюджет.

"Навіщо платники податків повинні утримувати цей державний апарат, якщо саморегулівна організація може утримувати його самостійно?" — наголосив він.

Голова Ради приватних виконавців Віталій Чепурний додав, що і в представників його організації є бачення того, які позиції мають бути закріплені в законодавстві, і висловив готовність до подальшого діалогу в цьому напрямі.

"Тому пропозиції наші — це розробка якісного законопроекту про саморегулівні організації, проект цей має передбачити самостійність доступу до нашої професії, незалежність організації, здійснення дисциплінарної процедури, утворення дисциплінарних комісій при саморегулівних організаціях і низку інших положень", — сказав він.