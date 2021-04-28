Политика 1 час назад

Дипломатическая война: Россия высылает 7 дипломатов Словакии и стран Балтии

Москва объявила "persona non grata" еще семерых европейских дипломатов

Фото: facebook.com/MIDRussia Фото: facebook.com/MIDRussia
Фото: facebook.com/MIDRussia

Россия в ответ на действия Словакии и стран Балтии, которые поддержали Чехию в дипломатической войне с РФ, высылает их дипломатов.

Таким образом, Москва объявила "persona non grata" еще семерых европейских дипломатов, сообщает пресс-служба МИД России.

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Указано, что словацкому послу заявили протест в связи с высылкой трех сотрудников посольства РФ в Братиславе.

"В качестве ответной меры Москва высылает трех сотрудников посольства Словакии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД России вызвали представителей дипломатических миссий Литвы, Латвии и Эстонии.

"По принципу взаимности потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Россию в течение недели", — доложили в российском МИДе.

Напомним, дипломатическая война началась после того, как Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии в связи с причастностью Москвы к взрывам на военном складе в 2014 году.

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В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов.

Чехию высылкой россиян поддержали многие европейские страны, а Украина предложила направить чешских дипломатов в Киев.

Кроме того, МИД России также объявило двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку двух российских дипломатов в марте.

Ранее Украина и Россия тоже объявили о взаимной высылке сотрудников посольств.

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