Политика 40 минут назад

Директора НАБУ будут назначать и увольнять по-новому: Зеленский подписал закон

Эффективность работы бюро будет определять ежегодный аудит

Директора НАБУ будут назначать и увольнять по-новому: Зеленский подписал закон Директора НАБУ будут назначать и увольнять по-новому: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который приводит статус Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Законопроект был принят Верховной Радой 19 октября 2021 года и устраняет противоречия между Конституцией и Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Он определяет, что НАБУ — это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает гарантии независимости его работы.

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Закон также определяет, что назначение на должность директора НАБУ и увольнение с нее — это полномочия Кабинета министров.

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Документ устанавливает, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро входят шесть человек — троих из них вносит правительство. Остальные три члена определяются на основании предложений международных и иностранных организаций, которые оказывали Украине техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Документ также определяет принципы организации и проведения ежегодного аудита эффективности деятельности НАБУ.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Ранее сообщалось, что "хозяину" Одессы удалось ускользнуть от НАБУ, которое подозревало власти города в разворовывании на полмиллиарда гривен.

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